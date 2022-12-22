Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

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Нікопольщина. Вдень (22 грудня - ред.) окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. В останній понівечено три приватних будинки. Без жертв.

Синельниківський район. Теж важка артилерія, росіяни били по Великомихайлівській громаді. Там пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого близько півтисячі абонентів залишились без світла. Без постраждалих.

"Щодо звуку, схожого на вибух, який ввечері чули жителі Кам’янського та окремих районів Дніпропетровщини – інформація з‘ясовується", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, у Марганці постраждала 8-річна дівчинка.