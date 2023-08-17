Окупанти обстріляли Донеччину зі "Смерчів", "Ураганів" та "Градів": є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Упродовж доби окупаційні війська 18 обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-500, РСЗВ “Смерч, “Ураган”, “Град”, а також артилерію й танки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Окупанти атакували 15 населених пунктів області: міста Авдіївка, Вугледар, Костянтинівка, Торецьк, смт Південне, Очеретине, Велика Новосілка, села Рай-Олександрівка, Максимівка, Богоявленка, Катеринівка, Новоселівка Перша, Неліпівка, Роздольне, Степанівка.
Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти — 14 житлових будинків, газопровід, ЛЕП, дитсадок, завод, транспортні засоби.
Рай-Олександрівку армія рф обстріляла з “Градів”. Зруйновано три приватні будинки. За попередньою інформацією люди не постраждали.
По Костянтинівці російські військові вдарили зі “Смерчів”. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, газопровід, ЛЕП, 3 транспортних засоби. Інформація про постраждалих не надходила.
Керовану авіабомбу “ФАБ-500” окупанти скинули на Роздольне.
З артилерії рашисти били по селищу Південне, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.
Внаслідок ворожих атак поранення отримали місцеві жителі у Сіверську та Вугледарі.
Доповнення
Минулої доби з Донецької області було евакуйовано ще 78 людей. А з початку обов’язкової евакуації — 87 171 особу, серед них 10 764 — діти, 3 742 — люди з інвалідністю.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські військові минулої доби, 16 серпня, вбили ще двох мирних жителів Донецької області.