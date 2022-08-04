Окупанти обстріляли Бериславський район на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонської області. Про це інформує УНН.
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Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
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