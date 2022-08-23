Окупанти обстріляли 2 райони Дніпропетровської області: майже тисяча людей без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про обстріли області. Внаслідок обстрілів без світна залишилося близько 1 000 людей. Про це інформує УНН. Загалом за добу в Дніпропетровській області загинула 1 людина, ще 3 отримали поранення різної важкості.
Деталі
Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський.
По Криворізькому ударили «Ураганами». У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений.
Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.
По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що росія випустила по Україні вже майже 3 500 ракет.