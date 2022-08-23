Оккупанты обстреляли 2 района Днепропетровской области: почти тысяча людей без света
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА сообщил об обстрелах области. В результате обстрелов без света осталось около 1 000 человек. Об этом информирует УНН. Всего за сутки в Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 3 получили ранения разной тяжести.
Детали
Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский.
По Криворожскому ударили «Ураганами». В Зеленодольском обществе россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи изуродован.
Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район. По Марганецкому обществу дважды стреляла русская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.
По Красногригорьевской общине тоже била враждебная артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек. Прошло без погибших и раненых.
Напомним
Зеленский сообщил, что россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.