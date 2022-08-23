Оккупанты обстреляли 2 района Днепропетровской области: почти тысяча людей без света

Детали

Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский.

По Криворожскому ударили «Ураганами». В Зеленодольском обществе россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи изуродован.

Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район. По Марганецкому обществу дважды стреляла русская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Красногригорьевской общине тоже била враждебная артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек. Прошло без погибших и раненых.

Напомним

Зеленский сообщил, что россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.