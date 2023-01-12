Окупанти обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках

Цитата

«Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

«На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар. Підступи міста фактично всіяні трупами російських військових.