Оккупанты обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях

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«Противник и дальше основные усилия сосредотачивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Сообщается, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

«На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу практически усеяны трупами русских военных.