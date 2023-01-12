Оккупанты обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Противник и дальше основные усилия сосредотачивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.
Сообщается, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.
«На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется», - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу практически усеяны трупами русских военных.