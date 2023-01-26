Окупанти не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку - Сили оборони

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"На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", – повідомив він.

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За словами Єріна, наразі небезпеку становлять аеродроми в тимчасово окупованому Криму, які зс рф використовують для завдання ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.

"Також в Криму триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурсу", - додав полковник.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з примусової мобілізації чоловіків до лав збройних сил рф. Як правило, направляють мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат.