Окупанти не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку - Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російські окупанти не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін, передає УНН.
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"На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", – повідомив він.
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За словами Єріна, наразі небезпеку становлять аеродроми в тимчасово окупованому Криму, які зс рф використовують для завдання ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.
"Також в Криму триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурсу", - додав полковник.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з примусової мобілізації чоловіків до лав збройних сил рф. Як правило, направляють мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат.