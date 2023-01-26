Оккупанты не создали мощной ударной группировки для наступления на Запорожском направлении - Силы обороны

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"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", – сообщил он.

Детали

По словам Ерина, сейчас опасность представляют аэродромы во временно оккупированном Крыму, которые вс рф используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

"Также в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей как мобилизационного ресурса", - добавил полковник.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации мужчин в ряды вооруженных сил рф. Как правило, направляют мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям.