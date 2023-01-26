Оккупанты не создали мощной ударной группировки для наступления на Запорожском направлении - Силы обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российские оккупанты не создали мощной ударной группировки для наступления на Запорожском направлении. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин, передает УНН.
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"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", – сообщил он.
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По словам Ерина, сейчас опасность представляют аэродромы во временно оккупированном Крыму, которые вс рф используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.
"Также в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей как мобилизационного ресурса", - добавил полковник.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации мужчин в ряды вооруженных сил рф. Как правило, направляют мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям.