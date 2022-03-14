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Окупанти нанесли ракетний удар по ретранслятору радіо і ТБ на Київщині - ОДА

Окупанти нанесли ракетний удар по ретранслятору радіо і ТБ на Київщині - ОДА

Київ • УНН

 • 92576 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські війська продовжуть обстріли цивільної інфраструктури Київщини - вранці 14 березня вдарили по ретраслятору радіо і телебачення та по Бучанському району. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, близько 8:45 ранку, окупанти нанесли ракетний удар по телевізійному та радіо ретранслятору в селі Винарівка, Ставищенської територіальної громади", - повідомив Кулеба.

За його даними, пошкоджена будівля сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Сьогодні вранці російські війська також завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі, додав голова ОДА.

"Зруйновані два приватні будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється", - вказав він.

Деталі

Голова ОДА також повідомив найбільш небезпечні напрямки на Київщині:

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • північ Вишгородського району.

"Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Голова ОДА також нагадав, що сьогодні продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори. Гуманітарна допомога направиться в усі 7 районів Київщини.

"13 березня через гуманітарні коридори було проведено евакуацію населення з Бучі, село Перемога, Великої Димерки, Бородянки. Врятовано та вивезено на безпечну територію близько 4 тисяч жителів", - повідомив він.

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