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Оккупанты нанесли ракетный удар по ретранслятору радио и ТВ в Киевской области - ОГА

Оккупанты нанесли ракетный удар по ретранслятору радио и ТВ в Киевской области - ОГА

Киев • УНН

 • 92576 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Киевской области - утром 14 марта ударили по ретраслятору радио и телевидения и по Бучанскому району. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, около 8:45 утра, оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радио ретранслятору в селе Винаровка, Ставищенской территориальной громады", - сообщил Кулеба.

По его данным, повреждено здание сервисного центра. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Сегодня утром российские войска также нанесли авиаудар по селу Комаровка в Бучанском районе, добавил председатель ОГА.

"Разрушены два частных дома и магазин. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - указал он.

Детали

Председатель ОГА также сообщил наиболее опасные направления в Киевской области:

  • Житомирская трасса
  • Буча - Ирпень - Гостомель
  • Макаров
  • север Вышгородского района.

"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - отметил Кулеба.

Дополнение

Председатель ОГА также напомнил, что сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области.

"13 марта через гуманитарные коридоры была проведена эвакуация населения из Бучи, сел Победа, Великая Дымерка, Бородянка. Спасено и вывезено на безопасную территорию около 4 тысяч жителей", - сообщил он.

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