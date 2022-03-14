Оккупанты нанесли ракетный удар по ретранслятору радио и ТВ в Киевской области - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Киевской области - утром 14 марта ударили по ретраслятору радио и телевидения и по Бучанскому району. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня, около 8:45 утра, оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радио ретранслятору в селе Винаровка, Ставищенской территориальной громады", - сообщил Кулеба.
По его данным, повреждено здание сервисного центра. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Сегодня утром российские войска также нанесли авиаудар по селу Комаровка в Бучанском районе, добавил председатель ОГА.
"Разрушены два частных дома и магазин. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - указал он.
Детали
Председатель ОГА также сообщил наиболее опасные направления в Киевской области:
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- Житомирская трасса
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- Буча - Ирпень - Гостомель
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- Макаров
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- север Вышгородского района.
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"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - отметил Кулеба.
Дополнение
Председатель ОГА также напомнил, что сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области.
"13 марта через гуманитарные коридоры была проведена эвакуация населения из Бучи, сел Победа, Великая Дымерка, Бородянка. Спасено и вывезено на безопасную территорию около 4 тысяч жителей", - сообщил он.