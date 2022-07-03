Окупанти намагаються оволодіти Білогорівкою – Генштаб

Цитата

«На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

Доповнення

Військовий експерт Сергій Грабський повідомляв, що Білогорівка як локація стратегічно важлива для росіян, адже дозволяє отримати переправу через річку Сіверський Донець, забезпечити перегрупування і діяти в декількох напрямках.