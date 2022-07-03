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Окупанти намагаються оволодіти Білогорівкою – Генштаб

Окупанти намагаються оволодіти Білогорівкою – Генштаб

Київ • УНН

 • 100065 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські окупанти форсували річку Сіверський Донець, намагаються розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

Доповнення

Військовий експерт Сергій Грабський повідомляв, що Білогорівка як локація стратегічно важлива для росіян, адже дозволяє отримати переправу через річку Сіверський Донець, забезпечити перегрупування і діяти в декількох напрямках.

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