Оккупанты пытаются захватить Белогоровку – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты форсировали реку Северский Донец, пытаются развить успех и захватить Белогоровку. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и захватить Белогоровку. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.
Дополнение
Военный эксперт Сергей Грабский сообщал, что Белогоровка как локация стратегически важна для россиян, ведь позволяет получить переправу через реку Северский Донец, обеспечить перегруппировку и действовать в нескольких направлениях.