Загарбники на Запоріжжі вдарили 80 разів за добу, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти заминулу добу вдарили по Запорізькій області 80 разів, є поранений, повідрмив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"80 обстрілів завдали рашисти по 17 прифронтовим містам і селам: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці. 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. На щастя, після надання першої допомоги госпіталізація не знадобилася", - повідомив Малашко.
З його слів, за добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів: ворог трощить житлові квартали.
Доповнення
За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.