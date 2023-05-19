Захватчики на Запорожье ударили 80 раз за сутки, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Запорожской области 80 раз, есть раненый, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"80 обстрелов нанесли рашисты по 17 прифронтовым городам и селам: 70 из артиллерии по Гуляйполю, Зализничном, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар с авиации по Новоданиловке. 57-летний мужчина в Гуляйполе получил травмы в своем доме во время вражеской атаки. К счастью, после оказания первой помощи госпитализация не понадобилась", - сообщил Малашко.
По его словам, за сутки повреждены еще 25 гражданских объектов: враг крушит жилые кварталы.
Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.