Окупанти на польовому аеродромі втратили до 150 осіб, поранено близько 50 - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, 20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки.