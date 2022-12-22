Окупанти на польовому аеродромі втратили до 150 осіб, поранено близько 50 - Генштаб

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«За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, 20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки.