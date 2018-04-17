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Окупанти на Донбасі організовують мітинги на підтримку "руського мира" - розвідка

Окупанти на Донбасі організовують мітинги на підтримку "руського мира" - розвідка

Київ • УНН

 • 9756 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російська окупаційна влада на окупованих територіях Донбасу проводить фейкові мітинги для демонстрації підтримки місцевим населенням ідей "руського миру". Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Керівництво окупаційних адміністрацій спільно з командуванням російських окупаційних військ проводять комплексні заходи з метою демонстрації нібито підтримки місцевими мешканцями та особовим складом з’єднань і частин т.зв. 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ ідей т.зв. "руського миру", - сказав Гуцуляк.

За його словами, для імітації проросійських настроїв серед населення, організовуються примусові мітинги за участю 20-25 осіб за рахунок бойовиків та цивільних осіб. Водночас, місцеві та проросійські пропагандистські ЗМІ видають такі "акції" за масові події, які нібито відображають суспільно-політичну обстановку на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.

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