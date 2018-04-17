Оккупанты в Донбассе организуют митинги в поддержку "русского мира" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российская оккупационная власть на оккупированных территориях Донбасса проводит фейковые митинги для демонстрации поддержки местным населением идей "русского мира". Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Руководство оккупационных администраций совместно с командованием российских оккупационных войск проводят комплексные мероприятия с целью демонстрации якобы поддержки местными жителями и личным составом соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск идей т.н." русского мира ", - сказал Гуцуляк.
По его словам, для имитации пророссийских настроений среди населения, организуются принудительные митинги с участием 20-25 человек за счет боевиков и гражданских лиц. В то же время, местные и пророссийские пропагандистские СМИ выдают такие "акции" за массовые события, которые якобы отражают общественно-политическую обстановку на временно оккупированной территории.
Напомним, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.