Оккупанты в Донбассе организуют митинги в поддержку "русского мира" - разведка

"Руководство оккупационных администраций совместно с командованием российских оккупационных войск проводят комплексные мероприятия с целью демонстрации якобы поддержки местными жителями и личным составом соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск идей т.н." русского мира ", - сказал Гуцуляк.

По его словам, для имитации пророссийских настроений среди населения, организуются принудительные митинги с участием 20-25 человек за счет боевиков и гражданских лиц. В то же время, местные и пророссийские пропагандистские СМИ выдают такие "акции" за массовые события, которые якобы отражают общественно-политическую обстановку на временно оккупированной территории.

Напомним, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.



