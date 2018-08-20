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Окупанти на Донбасі готуються до мобілізації до Дня Незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російсько-окупаційне командування підвищило рівень готовності до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Окупанти на Донбасі готуються до мобілізації до Дня Незалежності України

"Переведення в посилений режим роботи відповідальних за мобілізацію так званих "республіканських органів влади" спричинено провокаційними заявами псевдоавторитетних російських воєнних експертів, які на базі надуманої, викривленої та упередженої інформації прогнозують нібито "активізацію бойових дій" підрозділами Об’єднаних сил у період проведення державних свят України, а саме Дня державного прапора та Дня Незалежності України", - сказав речник.

За його словами, у зв'язку з цим, так званими "республіканськими військовими комісаріатами" додатково уточнюються списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях.

"На невизначений термін продовжено тривалість зборів з офіцерами-резервістами, які проводяться окупантами на базі з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ,важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої доби немає

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