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Оккупанты на Донбассе готовятся к мобилизации ко Дню Независимости Украины

Киев • УНН

 • 14377 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российско-оккупационное командование повысило уровень готовности к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Оккупанты на Донбассе готовятся к мобилизации ко Дню Независимости Украины

"Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию так называемых "республиканских органов власти" вызвано провокационными заявлениями псевдоавторитетних российских военных экспертов, которые на базе надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют якобы "активизацию боевых действий" подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украина, а именно Дня государственного флага и Дня Независимости Украины", - сказал спикер.

По его словам, в связи с этим, так называемыми "республиканскими военными комиссариатами" дополнительно уточняются списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях.

"На неопределенный срок продлено продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся оккупантами на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ", - добавил Гуцуляк.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие суток нет.

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