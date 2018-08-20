Оккупанты на Донбассе готовятся к мобилизации ко Дню Независимости Украины

"Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию так называемых "республиканских органов власти" вызвано провокационными заявлениями псевдоавторитетних российских военных экспертов, которые на базе надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют якобы "активизацию боевых действий" подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украина, а именно Дня государственного флага и Дня Независимости Украины", - сказал спикер.



По его словам, в связи с этим, так называемыми "республиканскими военными комиссариатами" дополнительно уточняются списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях.



"На неопределенный срок продлено продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся оккупантами на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ", - добавил Гуцуляк.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие суток нет.