Окупанти кілька годин утримують між Кримом і Україною дружин і близьких політв'язнів

"Російські окупанти кілька годин утримують на адміністративному кордоні "Армянськ" між материковою Україною і окупованих Кримом сімох жінок, дружин і близьких політв'язнів - кримських татар: Абдулаєву Феру, Абдулаєву Алиме, Білялову Ліану, Джеппарова Заріну, Ісмайлову Фатма, КУКУ Мер'єм, Салідінову Гузель", - написав Чубаров.

За його словами, затримання жінок російські окупанти здійснили при їх поверненні з Херсона додому, в окупований Крим.

"При цьому, тривалий час російські окупаційні прикордонники заперечували затримання жінок. На всі питання і вимоги затриманих жінок, російські окупанти відповідають їм, що мають право утримувати їх до 72 годин", - додав голова Меджлісу.

Нагадаємо, сьогодні російські силовики знову проводили обшуки в будинках кримських татар. У Бахчисараї російські силовики прийшли з обшуком до Сейтумера Сейтумерова. Пізніше були арештовані кілька людей. П'ять затриманих незабаром відпустили, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол.