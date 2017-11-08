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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22191 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 40248 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 50858 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55344 просмотра

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Оккупанты несколько часов удерживают между Крымом и Украиной жен и близких политзаключенных

Оккупанты несколько часов удерживают между Крымом и Украиной жен и близких политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 12762 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российские оккупанты несколько часов удерживают на административной границе "Армянск" между материковой Украиной и оккупированным Крымом семь женщин, жен и близких политзаключенных - крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

"Российские оккупанты несколько часов удерживают на административной границе "Армянск" между материковой Украиной и оккупированным Крымом семь женщин, жен и близких политзаключенных - крымских татар: Абдуллаеву Феру, Абдуллаеву Алиме, Билялову Лиану, Джеппарову Зарину, Исмаилову Фатма, Куку Мерьем, Салидинову Гузель", - написал Чубаров.

По его словам, задержание женщин российские оккупанты совершили при их возвращении из Херсона домой, в оккупированный Крым.

"При этом, длительное время российские оккупационные пограничники отрицали задержание женщин. На все вопросы и требования задержанных женщин, российские оккупанты отвечают им, что имеют право удерживать их до 72 часов", - добавил глава Меджлиса.

Напомним, сегодня российские силовики вновь проводили обыски в домах крымских татар. В Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Сейтумеру Сейтумерову. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.

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