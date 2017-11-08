Оккупанты несколько часов удерживают между Крымом и Украиной жен и близких политзаключенных

"Российские оккупанты несколько часов удерживают на административной границе "Армянск" между материковой Украиной и оккупированным Крымом семь женщин, жен и близких политзаключенных - крымских татар: Абдуллаеву Феру, Абдуллаеву Алиме, Билялову Лиану, Джеппарову Зарину, Исмаилову Фатма, Куку Мерьем, Салидинову Гузель", - написал Чубаров.

По его словам, задержание женщин российские оккупанты совершили при их возвращении из Херсона домой, в оккупированный Крым.

"При этом, длительное время российские оккупационные пограничники отрицали задержание женщин. На все вопросы и требования задержанных женщин, российские оккупанты отвечают им, что имеют право удерживать их до 72 часов", - добавил глава Меджлиса.

Напомним, сегодня российские силовики вновь проводили обыски в домах крымских татар. В Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Сейтумеру Сейтумерову. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.