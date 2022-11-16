Окупанти ховали міни у школах: СБУ знайшла цілі арсенали рашистів у звільненій Снігурівці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронні органи виявили у звільнених районах Миколаївщини схрони з російськими боєприпасами. Зокрема, було знайдено понад 100 мін, які ворог сховав у школах. Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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«Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами. Серед вилученого - сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили: понад 200 танкових снарядів, нанад 100 мін, 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати, 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів, 13 бойових гранат Ф-1, 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети та понад 15 тисяч набоїв різного калібру.
Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.
Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань рф та проведення диверсій на південному напрямку, вказали у СБУ.
Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила, що знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ.