Окупанти ховали міни у школах: СБУ знайшла цілі арсенали рашистів у звільненій Снігурівці

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«Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами. Серед вилученого - сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили: понад 200 танкових снарядів, нанад 100 мін, 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати, 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів, 13 бойових гранат Ф-1, 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети та понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань рф та проведення диверсій на південному напрямку, вказали у СБУ.

Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ.