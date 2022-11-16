Оккупанты прятали мины в школах: СБУ нашла целые арсеналы рашистов в освобожденной Снегиревке

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранительные органы обнаружили в освобожденных районах Николаевской области схроны с российскими боеприпасами. В частности, были найдены более 100 мин, которые враг спрятал в школах. Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.

Цитата

«Во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты», – говорится в сообщении.

Детали 

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили: более 200 танковых снарядов, более 100 мин, 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки, 15 выстрелов к противотанковым ракетам боевых гранат Ф-1, 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы и более 15 тысяч патронов разного калибра.

Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

Боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок рф и проведения диверсий на южном направлении.

Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила, что обезвредила вражескую ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил специальных операций ВСУ.

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