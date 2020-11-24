Окупанти два тижні блокують КПВВ на Донбасі: сьогодні працював лише один

"Як і завжди, сьогодні всі сім КПВВ працювали у штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише в одному. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 849 осіб до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 1241 особа. Також на КПВВ "Майорське", у сторону тимчасово окупованої території, була оформлена одна особа, але її повернули представники бойовиків. У решті КПВВ пропускних операцій не було здійснено", - зазначив Трубачов.

Нагадаємо, закінчилося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість механізму, який застосовується у разі режиму тиші.