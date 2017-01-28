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Окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння позицій сил АТО - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій із важкого озброєння. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомили у прес-центрі, на Маріупольському напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї –Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкином неодноразово стріляли БТРи противника.

"На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці та Троїцькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів обстрілювали Троїцьке", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня, станом на 18 годину, зафіксовано 23 обстріли, одного нашого військового поранено.

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