Окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння позицій сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій із важкого озброєння. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-центрі, на Маріупольському напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї –Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкином неодноразово стріляли БТРи противника.
"На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці та Троїцькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів обстрілювали Троїцьке", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня, станом на 18 годину, зафіксовано 23 обстріли, одного нашого військового поранено.