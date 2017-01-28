Оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения позиций сил АТО - штаб

Как сообщили в пресс-центре, на мариупольском направлении - из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

"На донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому. На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января, по состоянию на 18 часов, зафиксировали 23 обстрела, одного нашего военного ранили.