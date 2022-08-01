Окупанти депортували понад 5,7 тис. українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти депортували 5754 українських дітей. Про це під час брифінгу повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, передає кореспондент УНН.
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"Кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується. Станом сьогодні 693 поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти й щонайменше 5754 примусово переміщених та депортованих", - розповіла Герасимчук.
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30 липня у МВС України повідомили, що рф примусово вивезла з України щонайменше 5,6 тис. дітей.
13 липня президент України Володимир Зеленський зазначив, що до росії депортували 2 млн українців, десятки тисяч перебувають у фільтраційних таборах.