Оккупанты депортировали более 5,7 тыс. украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты депортировали 5754 украинских детей. Об этом на брифинге сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает корреспондент УНН.
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"Количество детей, которые физически страдают от войны, ежедневно увеличивается. По состоянию сегодня 693 ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5754 принудительно перемещены и депортированы", – рассказала Герасимчук.
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30 июля в МВД Украины сообщили, что рф принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тыс. детей.
13 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в россию депортировали 2 млн украинцев, десятки тысяч находятся в фильтрационных лагерях.