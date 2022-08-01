Оккупанты депортировали более 5,7 тыс. украинских детей

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"Количество детей, которые физически страдают от войны, ежедневно увеличивается. По состоянию сегодня 693 ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5754 принудительно перемещены и депортированы", – рассказала Герасимчук.

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30 июля в МВД Украины сообщили, что рф принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тыс. детей.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в россию депортировали 2 млн украинцев, десятки тысяч находятся в фильтрационных лагерях.