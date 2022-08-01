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Оккупанты депортировали более 5,7 тыс. украинских детей

Оккупанты депортировали более 5,7 тыс. украинских детей

Киев • УНН

 • 128680 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты депортировали 5754 украинских детей. Об этом на брифинге сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Количество детей, которые физически страдают от войны, ежедневно увеличивается. По состоянию сегодня 693 ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5754 принудительно перемещены и депортированы", – рассказала Герасимчук.

Дополнение

30 июля в МВД Украины сообщили, что рф принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тыс. детей.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в россию депортировали 2 млн украинцев, десятки тысяч находятся в фильтрационных лагерях.

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