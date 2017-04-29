Окупанти четверту добу затримують пропуск автівок до ТОТ АР Крим
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Контрольні служби окупаційної влади, навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду “Чонгар” продовжують створювати незручності для громадян, які направляються на півострів. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону — начальник прес-служби Іван Шевцов.
"Четверту добу поспіль вони повільно оформлюють транспортні засоби, що призвело до їх накопичення. Так, станом на 09:30 близько 200 автомобілів чекають на виїзд з материкової частини України", - повідомили у прес-службі.
“Громадянам радимо врахувати дану інформацію, завчасно планувати маршрути руху та по можливості, обирати контрольні пункти в’їзду-виїзду „Каланчак“ та „Чаплинка“, які працюють в штатному режимі”, — зазначають прикордонники.
Нагадаємо, 23 квітня УНН повідомляв, що з 22 по 23 квітня пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб.