Оккупанты четвертые сутки задерживают пропуск машин к ВО АР Крым

"Четвертые сутки подряд они медленно оформляют транспортные средства, что вызвало их скопле6ние. По состоянию на 9:30 около 200 автомобилей ждут на выезд из материковой части Украины", сообщили в пресс-службе.

"Гражданам советуем учесть данную информацию, заблаговременно планировать маршруты движения и по возможности, выбирать контрольные пункты въезда-выезда" Каланчак "и" Чаплинка ", которые работают в штатном режиме", - отмечают пограничники.

Напомним, 23 апреля сообщал, что с 22 по 23 апреля пункты пропуска в зоне АТО пересекло 27,5 тыс. Человек.