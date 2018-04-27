Окупанти 26 разів відкривали вогонь по українських позиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За добу бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції. Про це йдеться у зведенні штабу АТО, передає УНН.
“Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь по укріпленнях українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
Донецький напрямок
Окупанти обстріляли захисників Водяного із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Лебединським. Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях поблизу Шахти “Бутівка” і Мар’їнки, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу — під Талаківкою, з гранатометів — неподалік Кам’янки, великокаліберних кулеметів — в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного і Пищевика, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Авдіївки, Красногорівки та Широкиного.
Луганський напрямок
Агресор обстріляв українські опорні пункти поблизу Світлодарська із 120 мм міномету, озброєння БМП та гранатометів.
“Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних Сил України”, — додали у штабі АТО.
Нагадаємо, минулого тижня спостерігачі ОБСЄ на луганському напрямку під час здійснення моніторингових робіт зафіксували 134 танки на непідконтрольних Києву територіях.