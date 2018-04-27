Оккупанты 26 раз открывали огонь по украинским позициям

“С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь по укреплениям украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Донецкое направление

Оккупанты обстреляли защитников Водяного из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Лебединским. Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Шахты “Бутовка” и Марьинки, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса — под Талаковкой, из гранатометов — неподалеку Каменки, крупнокалиберных пулеметов — в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевики, а стрелковое оружие применили по защитникам Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.

Луганского направление

Агрессор обстрелял украинские опорные пункты вблизи Светлодарска с 120 мм миномета, вооружения БМП и гранатометов.

“В результате вражеского огня украинские воины не пострадали. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины”, — добавили в штабе АТО.

На прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ на луганском направлении при осуществлении мониторинговых работ зафиксировали 134 танка на неподконтрольных Киеву территориях.