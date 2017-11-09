Оксфорд і Кембридж "інвестували" мільйони доларів в офшори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оксфордський і Кембриджский університети, а також майже половина всіх коледжів в Оксбріджі, таємно вклали в офшорні фонди десятки мільйонів фунтів, в тому числі в спільне підприємство з пошуку та глибоководного буріння нафти. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на документи Paradise Papers, передає УНН.
У документах зазначено, що обидва університету виділили значні кошти на багатомільярдні приватні акціонерні товариства, що базуються на Кайманових островах — податковій гавані, популярній серед американських і британських хедж-фондів.
Гроші були “інвестовані” через так звані корпорації “блокатори”. Це означатиме, що університети можуть уникнути або “заблокувати” оподаткування своїх хеджевих інвестицій в США, що дозволить їм отримувати дивіденди без сплати податків.
Папери, позначені грифом “комерційною таємницею” і “конфіденційно”, показують, що в 2006 році “Оксфорд” інвестував 3,4 млн доларів (2,6 млн фунтів) в акціонерне товариство Coller International. Гроші були розміщені в двох окремих фондах, створених університетом і окремими коледжами. Кембридж вклав 1,7 млн доларів у подібну схему.
Нагадаємо, 5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили нові дані секретних документів, які отримали назву “Paradise Papers”. У них йдеться про податкові лазівки високопосадовців із 50 країн світу.