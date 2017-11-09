Оксфорд і Кембридж "інвестували" мільйони доларів в офшори

У документах зазначено, що обидва університету виділили значні кошти на багатомільярдні приватні акціонерні товариства, що базуються на Кайманових островах — податковій гавані, популярній серед американських і британських хедж-фондів.

Гроші були “інвестовані” через так звані корпорації “блокатори”. Це означатиме, що університети можуть уникнути або “заблокувати” оподаткування своїх хеджевих інвестицій в США, що дозволить їм отримувати дивіденди без сплати податків.

Папери, позначені грифом “комерційною таємницею” і “конфіденційно”, показують, що в 2006 році “Оксфорд” інвестував 3,4 млн доларів (2,6 млн фунтів) в акціонерне товариство Coller International. Гроші були розміщені в двох окремих фондах, створених університетом і окремими коледжами. Кембридж вклав 1,7 млн ​​доларів у подібну схему.

Нагадаємо, 5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили нові дані секретних документів, які отримали назву “Paradise Papers”. У них йдеться про податкові лазівки високопосадовців із 50 країн світу.