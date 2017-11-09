Оксфорд и Кембридж "инвестировали" миллионы долларов в оффшоры

В документах указано, что оба университета выделили значительные средства на многомиллиардные частные акционерные общества, основанные на Каймановых островах - налоговой гавани, популярной среди американских и британских хедж-фондов.

Деньги "инвестированы" через так называемые корпорации "блокаторы". Это означает, что университеты могут избежать или "заблокировать" налогообложение своих хеджевых инвестиций в США, что позволит им получать дивиденды без уплаты налогов.

Бумаги, обозначенные грифом "коммерческая тайна" и "конфиденциально", показывают, что в 2006 году "Оксфорд" инвестировал 3400000 долларов (2600000 фунтов) в акционерное общество Coller International. Деньги были размещены в двух отдельных фондах, созданных университетом и отдельными колледжами. Кембридж вложил 1700000 долларов в подобную схему.

Напомним, 5 ноября журналисты Международного консорциума журналистских расследований обнародовали новые данные секретных документов, которые получили название "Paradise Papers". В них говорится о налоговых лазейках чиновников из 50 стран мира.