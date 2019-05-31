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Окружний адмінсуд "закидали" позовами проти членів ВККСУ

Окружний адмінсуд "закидали" позовами проти членів ВККСУ

Київ • УНН

 • 11978 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва продовжують надходити позови щодо повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з початку року позовів до ВККСУ або її членів - понад 30. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов судді Лесі Ярової до голови ВККСУ Сергія Козьякова та її членів Юрія Тітова, Валентини Устименко, Анастасії Заріцької, Миколи Мішина, Михайла Макарчука. Позивач просить суд встановити відсутність повноважень у вищезгаданих членів ВККСУ з 29 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Серед інших вимог позову – визнання протиправною бездіяльність голови комісії Сергія Козьякова з 29 березня 2019 року, яка полягала в неналежному здійсненні повноважень та керівництва органу, додали у суді.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.

"Слід зазначити, з початку року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло понад 30 позовів, в яких відповідачами або третіми особами визначено ВККСУ та її членів. Переважна більшість позовів стосується встановлення відсутності повноважень у членів ВККСУ, в інших випадках суд просять визнати неналежним здійснення повноважень та керівництва Комісії її головою Сергієм Козьяковим, або ж оскаржують результати конкурсу до ВС", - зазначили у суді.

Нагадаємо, раніше у ВККСУ повідомили, що до Комісії повторно не з’явилися на іспит 27 із 30 призначених на кваліфікаційне оцінювання суддів Окружного адмінсуду.

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