Близько 30% "іноземних" вин на полицях вітчизняних магазинів - зроблені у нас
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Виробництво українськими алкогольними компаніями вина, віскі і джинів під європейськими торговельними марками є наслідком рекламної політики Євросоюзу. Про це в ефірі однієї з радіостанцій розповів генеральний директор Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, передає УНН.
"Якщо ми зайдемо в магазин і подивимося, то на сьогодні побачимо дуже багато продукції з іноземними марками. Не забуваємо про те, що Європа на ці напрямки виділяє реклами на рівні 530 млн євро строком на 3 роки - це у них постійна державна підтримка ЄС своєї продукції. Мабуть, це і штовхає вітчизняних виробників шукати співпрацю з тими виробниками на ліцензійних умовах і випускати такого роду продукцію, можливо, під тими ж назвами, які більш відомі, більш розрекламовані. За нашими підрахунками, близько 30% такої продукції на ринку нашої країни виробляється вітчизняними виробниками", - сказав він.
Кучеренко зазначив, що на контретикетках такої продукції повинна бути інформація про її виробництво за ліцензією. Якщо ж такі дані відсутні, то це вже повинно стати предметом розслідування державних контролюючих органів України.
Раніше про зростання кількості псевдоімпортного вина на українському ринку заявив експерт Олексій Безуглий. При цьому він зазначив і іншу тенденцію вітчизняного винпрому.
"В Україні поступово розвиваються невеликі виробники вина, сортів винограду і комбінацій купажів стає все більше. Українське вино дуже привабливе за ціною і якість продукції поліпшується.
Не варто забувати також про українські вина, які можна віднести до унікальної спадщини. Чого тільки варта лінійка кріплених і десертних вин "Коктебель" - "Мадера", "Мускат", "Кагор", які завоювали десятки нагород на світових конкурсах", - розповів він.