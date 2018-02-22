Около 30% "иностранных" вин на полках отечественных магазинов - произведены у нас
Киев • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Производство украинскими алкогольными компаниями вина, виски и джинов под европейскими торговыми марками является следствием рекламной политики Евросоюза. Об этом в эфире одной из радиостанций рассказал генеральный директор Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности “Укрвинпром” Владимир Кучеренко, передает УНН.
"Если мы зайдем в магазин и посмотрим, то на сегодня увидим очень много продукции с иностранными марками. Не забываем о том, что Европа на эти направления выделяет рекламы на уровне 530 млн евро сроком на 3 года - это у них постоянная господдержка ЕС своей продукции. Видимо, это и толкает отечественных производителей искать сотрудничество с теми производителями на лицензионных условиях и выпускать такого рода продукцию, возможно, под теми же названиями, которые более известны, более разрекламированы. По нашим подсчетам, порядка 30% такой продукции на рынке нашей страны производится отечественными производителями", - сказал он.
Кучеренко отметил, что на контрэтикетках такой продукции должна быть информация о ее производстве по лицензии. Если же таковы данные отсутствуют, то это уже должно стать предметом расследования государственных контролирующих органов Украины.
Ранее о росте количества псевдо-импортного вина на украинском рынке заявил эксперт Алексей Безуглый. При этом он отметил и другую тенденции отечественного винпрома.
“В Украине постепенно развиваются небольшие производители вина, сортов винограда и комбинаций купажей становится все больше. Украинское вино очень привлекательно по цене и качество продукции улучшается.
Не стоит забывать также об украинском вине, которое можно отнести к уникальному наследию. Чего только стоит линейка крепленых и десертных вин "Коктебель" - "Мадера", "Мускат", "Кагор", которые завоевали десятки наград на мировых конкурсах", - рассказал он.