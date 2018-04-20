Охорону порядку в Харкові посилять через два футбольні матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поліція Харкова цими вихідними підвищує охорону правопорядку через два футбольні матчі, які відбудуться на стадіоні “Металіст”. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“21 квітня о 17:00 у Харкові відбудеться матч між донецьким „Шахтарем“ та полтавською „Ворсклою“. Очікується, що спортивний захід відвідають до 10 тисяч уболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 600 працівників Нацполіції та 200 військовослужбовців Нацгвардії”, — йдеться у повідомленні.
Водночас 22 квітня о 17:00 у Харкові відбудеться матч між командами “Металіст-1925” (Харків) і “Дніпро”. Очікується, що спортивний захід відвідають до 15 тисяч уболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 800 працівників Нацполіції та 300 військовослужбовців Нацгвардії.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.
Як повідомляв УНН, поліція збільшила у понад три рази кількість нарядів в Україні.