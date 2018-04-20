Охрану порядка в Харькове усилят из-за двух футбольных матчей

"21 апреля в 17:00 в Харькове состоится матч между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой". Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 10 тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 600 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

В то же время 22 апреля в 17:00 в Харькове состоится матч между командами "Металлист-1925" (Харьков) и "Днепр". Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 15 тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 800 сотрудников Нацполиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Как сообщал УНН, полиция увеличила более чем в три раза количество нарядов в Украине.