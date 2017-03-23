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Охорону кордону на сході України посилили після пожежі на базі озброєння на Харківщині - ДПСУ

Охорону кордону на сході України посилили після пожежі на базі озброєння на Харківщині - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Держприкордонслужба посилила охорону східної ділянки кордону України в зв’язку із пожежею, що виникла у ніч на четвер на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, передає УНН з посиланням на прес-слжбу ДПСУ.

"В зв’язку із пожежею, що виникла сьогодні вночі на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, Державна прикордонна служба України посилила охорону Східної ділянки кордону", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зокрема, силами підрозділів Регіонального управління та резервів відомства збільшено щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску, посилено заходи безпеки у пунктах пропуску, уточнено взаємодію із ЗС України, Службою безпеки, ДСНС, Національною поліцією та Національною гвардією.

"Наразі обстановка на ділянках кордону в межах Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей контрольована. Усі пункти пропуску працюють в штатному режимі", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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