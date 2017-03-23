Охрану границы на востоке Украины усилили после пожара на базе вооружения в Харьковской области - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Госпогранслужба усилила охрану восточного участка границы Украины в связи с пожаром, возникшим в ночь на четверг на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-слжбу ГПСУ.
"В связи с пожаром, возникшим сегодня ночью на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану Восточного участка границы", - говорится в сообщении.
Указано, что в частности, силами подразделений Регионального управления и резервов ведомства увеличено плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВС Украины, Службой безопасности, ГосЧС, Национальной полицией и Национальной гвардией.
"Сейчас обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме", - добавили в ГПСУ.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.