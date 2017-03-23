Охорону арсеналів і складів з боєприпасами посилять - С.Полторак (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство оборони України прийняло рішення про посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси. Про це під час брифінгу сказав міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“Прийнято рішення щодо посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси, озброєння і техніка”, — повідомив він.
Він зазначив, що наразі пожежу на складі у Балаклеї не ліквідовано, вона продовжується на третині всього арсеналу.
Також міністр оборони закликав громадян звертатися до правоохоронців у випадку виявлення підозрілих об’єктів.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.