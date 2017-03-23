Охрану арсеналов и складов с боеприпасами усилят - С.Полторак (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство обороны Украины приняло решение об усилении охраны арсеналов и складов, на которых хранятся боеприпасы. Об этом во время брифинга сказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Принято решение об усилении охраны арсеналов и складов, на которых хранятся боеприпасы, вооружение и техника", - сообщил он.
Он отметил, что сейчас пожар на складе в Балаклее не ликвидирован, он продолжается на трети всего арсенала.
Также министр обороны призвал граждан обращаться в милицию в случае обнаружения подозрительных объектов.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.