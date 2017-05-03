Охоронця столичної фірми, який вигадав власне викрадення, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо охоронця однієї з приватних охоронних фірм Києва, який вигадав власне викрадення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Правоохоронці встановили, що перебуваючи у нетверезому стані, чоловік вирішив пожартувати із своїми колегами по роботі та подзвонив одному із своїх керівників, повідомивши, що став жертвою зухвалого злочину. За його словами невідомі особи, всупереч його волі натягнули йому на голову непрозорий пакет, посадили до позашляховика чорного кольору та возили декілька годин по місту, погрожуючи фізичною розправою.
В той же день вказаний охоронець звернувся із заявою про злочин до поліції та ініціював початок досудового розслідування за ч.2 ст.146 КК України (Незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
На наступний день, охоронець зрозумів, що накоїв і надав покази слідчому, що ніякого викрадення не було, та щиро розкаявся.
За результатами досудового розслідування Київською місцевою прокуратурою № 6 погоджено повідомлення про підозру охоронцю у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину.
Враховуючи щиросердне каяття та відсутність судимостей у підозрюваного, прокурором укладено з ним угоду про визнання винуватості та погоджено покарання — один рік позбавлення волі, з іспитовим терміном один рік.
Вказана угода з обвинувальним актом скерована на розгляд Печерського районного суду м. Києва.
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