Охранника столичной фирмы, который придумал собственное похищение, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу охранника одной из частных охранных фирм Киева, который придумал собственное похищение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Правоохранители установили, что находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил пошутить со своими коллегами по работе и позвонил одному из своих руководителей, сообщив, что стал жертвой дерзкого преступления. По его словам неизвестные, вопреки его воле натянули ему на голову непрозрачный пакет, посадили во внедорожника черного цвета и возили несколько часов по городу, угрожая физической расправой.
В тот же день указанный охранник обратился с заявлением о преступлении в полицию и инициировал начало досудебного расследования по ч.2 ст.146 УК Украины (Незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
На следующий день, охранник понял, что натворил и предоставил показания следователю, что никакого похищения не было, и искренне раскаялся.
По результатам предварительного расследования Киевской местной прокуратурой № 6 согласовано сообщение о подозрении охраннику в заведомо ложном сообщении о совершении преступления.
Учитывая чистосердечное раскаяние и отсутствие судимостей у подозреваемого, прокурором заключено с ним соглашение о признании виновности и согласовано наказание - один год лишения свободы, с испытательным сроком один год.
Указанное соглашение с обвинительным актом направлено на рассмотрение Печерского районного суда. Киева.
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