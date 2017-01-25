Охоронець побив до смерті відвідувача магазина на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Працівники поліції розслідують обставини, за яких житель Кіровоградщини отримав смертельні тілесні ушкодження. За попередньою інформацією, між працівником охорони магазину та громадянином, який перебував у торговельному закладі, виник конфлікт начебто через те, що відвідувач викрав алкоголь. У результаті сварки потерпілий отримав травми, які виявилися несумісними з життям. Про це поінформували в ГУНП в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, до чергової частини Олександрійського районного відділення поліції надійшло телефонне повідомлення від фельдшера про те, що біля магазину раптово помер 63-річний місцевий житель. Під час огляду на тілі померлого видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Однак, за результатами судово-медичної експертизи з’ясувалося, що причиною смерті стали пошкодження внутрішніх органів.
У ході проведення слідчо-розшукових дій працівники поліції опитали можливих свідків події та встановили причетність до скоєння злочину 32-річного місцевого мешканця.
Особі оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання громадянину міри запобіжного заходу. За вчинене зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
"Наразі встановлюється місцезнаходження відеореєстратора, який за словами працівників магазину, вже давно не працює", - повідомили кореспонденту УНН власні джерела у поліції.