Охранник избил до смерти посетителя магазина в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 января. УНН. Работники полиции расследуют обстоятельства, при которых житель Кировоградской области получил смертельные телесные повреждения. По предварительной информации, между работником охраны магазина и гражданином, который находился в торговом заведении, возник конфликт якобы бы из-за того, что посетитель похитил алкоголь. В результате ссоры потерпевший получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили в ГУНП в области, сообщает УНН.
Согласно информации, в дежурную часть Александрийского районного отделения полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера о том, что возле магазина внезапно умер 63-летний местный житель. При осмотре на теле умершего видимых телесных повреждений обнаружено не было. Однако, по результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной смерти стали повреждения внутренних органов.
В ходе проведения следственно-розыскных действий работники полиции опросили возможных свидетелей происшествия и установили причастность к совершению преступления 32-летнего местного жителя.
Лицу объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
"Сейчас устанавливается местонахождение видеорегистратора, который по словам работников магазина, уже давно не работает", - сообщили корреспонденту УНН собственные источники в полиции.