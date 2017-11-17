Охорона столичного торгового центру перешкоджала роботі журналіста УНН

Кореспондент УНН Катерина Головата виїхала до торгово-розважального центру в зв'язку з повідомленням про його замінування. Завданням кореспондента було проведення фото та відеозйомки обстановки біля торгово-розважального центру і отримання інформації про результати перевірки повідомлення анонімного "мінера", безпосередньо на місці події.

"Я підійшла один раз, не в стрімі (поза прямим ефіром - ред.). Охорона за стрічкою не дала коментарів. Пізніше я підійшла в стрімі з телефоном. Один з охоронців сказав не знімати, я відповіла, що журналіст, в руках було посвідчення. Потім підійшов близько другий охоронець і без попередження вибив телефон і викрутив з руки штатив. Ніхто з них не назвався", - розповіла журналістка.

Вся ситуація зафіксована на відео (1 хвилина 30 секунд на запису).

Кореспондент звернулася в поліцію.

Зі свого боку редакція ІА "УНН" просить пояснень з боку адміністрації ТРЦ. Ми вважаємо подібний прояв агресії неприпустимим по відношенню до будь-кого. У той же час нагадуємо про ст. 171 Кримінального кодексу України - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.