Охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН

Корреспондент УНН Екатерина Головатая выехала к торгово-развлекательному центру в связи с сообщением о его минировании. Заданием корреспондента было проведение фото и видеосъемки обстановки возле торгово-развлекательного центра и получение информации о результатах проверки сообщении анонимного “минера”, непосредственно на месте события.

“Я подошла один раз, не в стриме (вне прямого эфира — ред.). Охрана за лентой не дала комментариев. Позже я подошла в стриме с телефоном. Один из охранников сказал не снимать, я ответила, что журналист, в руках было удостоверение. Потом подошел близко второй охранник и без предупреждения выбил телефон и выкрутил из руки штатив. Никто из них не представился”, — рассказала журналистка.

Вся ситуация зафиксирована на видео (1 минута 30 секунд на записи).

Корреспондент обратилась в полицию.

Со своей стороны редакция ИА “УНН” просит пояснений со стороны администрации ТРЦ. Мы считаем подобное проявление агрессии недопустимым по отношению к кому бы то ни было. В тоже время напоминаем о ст. 171 Уголовного кодекса Украины — Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.